Футбол

Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
РБК
08:38

В соответствии с решением, принятым исполкомом УЕФА, проведение матчей в регионах, где введено военное положение, запрещено.
РБК08:38

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УЕФА запретил проводить матчи в регоинах с военным положением

Спорт-Экспресс09:52

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

RT на русском08:28

Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение

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УЕФА не будет проводить матчи в городах Украины, где введено военное положение

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УЕФА запретил проведение матчей в регионах, где введено военное положение

Советский спорт07:47

Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение

РИА Новости07:41

УЕФА запретил проведение матчей в местах, где введено военное положение

Sport24.ru07:42
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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