Футбол
Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положениемРБК08:38
В соответствии с решением, принятым исполкомом УЕФА, проведение матчей в регионах, где введено военное положение, запрещено.
РБК08:38
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»
Обновлено в 12:26
Футбол
Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 12:03
Футбол
Итоги голосования «Золотого мяча» слили в интернет до начала церемонии
Неизвестные опубликовали итоги голосования за несколько часов до начала церемонии.
Обновлено в 12:30
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Рад, что систему VAR введут в Лигу чемпионов»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.
Обновлено в 12:07
Футбол
Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»
Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 12:10
Футбол
В адрес Клоппа выдвинули обвинения за празднование гола на поле
Обновлено в 11:47
Футбол
Стали известны пары полуфиналов Лиги наций
В Ирландии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где стали известны полуфинальные пары.
Обновлено в 11:18
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок
Обновлено в 12:07
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 11:56
Футбол
Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе» Айртона за 7 млн евро
Защитник «Флуминенсе» Айртон Дантас попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 12:30
Футбол
Фанаты сожгли российский флаг во время матча чемпионата Украины
Обновлено в 12:26
Футбол
Хамес: «Хотел бы остаться в „Баварии“»
Обновлено в 12:28
Футбол
Месси: «Моя мотивация с каждым годом растёт»
В текущем сезоне Месси забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 16 играх за "Барселону".
Обновлено в 11:51
Футбол
Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»
Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза.
Обновлено в 08:46