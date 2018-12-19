Футбол

РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год
Советский спорт
03:48

Попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года является главной целью на 2019 год. Кроме того, исполнительный комитет РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными.
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РФС назвал главную цель на 2019 год

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РФС назвал главную цель сборной России на 2019 год

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Исполком РФС назвал попадание сборной России на Евро-2020 главной целью на 2019 год

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
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Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
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