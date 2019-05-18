Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21
Sports.ruвчера в 22:56
Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша
Спорт день за днем16 мая в 12:38
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