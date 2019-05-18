Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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