Футбол

Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая

Матч ТВвчера в 16:34

РФС может изменить лимит на легионеров с сезона - 2020/21

Газета.Ruвчера в 18:35

РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Чемпионатвчера в 17:09

Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров в РПЛ начиная с сезона-2020/21

ТАССвчера в 15:48

Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Sports.ruвчера в 22:56

Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Спорт-Экспрессвчера в 16:36

Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша

Спорт день за днем16 мая в 12:38
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 07:00
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Авто

Компания BMW обновила несколько своих моделей

Представители баварской марки сообщили об обновлении сразу нескольких моделей BMW.
Обновлено в 03:16
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Культура

Британец приобрел подлинник Пикассо на гаражной распродаже за $293

Обновлено в 03:40
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в российские супермаркеты

AliExpress будет доставлять товары в российские магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Обновлено вчера в 07:20
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Спорт

Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Кино

В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон

Обновлено 16 мая в 12:59
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Футбол

Агентом трех братьев Азаров стал их отец

Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол

«Барселона» интересуется вратарем «Монпелье»

Как сообщает Midi Libre, "Барселона" проявляет интерес к 28-летнему голкиперу.
Обновлено в 02:49
Авто

Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»

Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено 16 мая в 17:44
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й период)

Обновлено в 05:28
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