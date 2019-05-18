Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21
Sports.ruвчера в 22:56
Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша
Спорт день за днем16 мая в 12:38
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
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Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
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Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Авто
Компания BMW обновила несколько своих моделей
Представители баварской марки сообщили об обновлении сразу нескольких моделей BMW.
Обновлено в 03:16
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:59
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено 16 мая в 21:33
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в российские супермаркеты
AliExpress будет доставлять товары в российские магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Обновлено вчера в 07:20
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«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Спорт
Загитова порадовала поклонников в свой день рождения
Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Кино
В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон
Обновлено 16 мая в 12:59
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Футбол
Агентом трех братьев Азаров стал их отец
Отец трех бельгийских футболистов Эдена, Киллиана и Торгана Азаров Тьерри Азар стал футбольным агентом своих сыновей.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
«Барселона» интересуется вратарем «Монпелье»
Как сообщает Midi Libre, "Барселона" проявляет интерес к 28-летнему голкиперу.
Обновлено в 02:49
Авто
Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»
Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено 16 мая в 17:44
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й период)
Обновлено в 05:28