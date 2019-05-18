Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21
Sports.ruвчера в 22:56
Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша
Спорт день за днем16 мая в 12:38
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Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено вчера в 18:26
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания
На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он тайно встречался с женщиной по имени Алена Макарова, которую немецкие СМИ называют племянницей одного из российских олигархов.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
Ленобласть выделит под станцию метро «Кудрово» 100 гектаров земли
Обновлено вчера в 13:22
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Общество
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма
Обновлено вчера в 09:12
Авто
В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5
Обновлено в 00:43
Кино
Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»
Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа".
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати
Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04