Футбол

Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Sports.ruвчера в 22:56

Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Спорт-Экспрессвчера в 16:36

РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Чемпионатвчера в 17:09

Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров в РПЛ начиная с сезона-2020/21

ТАССвчера в 15:48

РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая

Матч ТВвчера в 16:34

РФС может изменить лимит на легионеров с сезона - 2020/21

Газета.Ruвчера в 18:35

Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша

Спорт день за днем16 мая в 12:38
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Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тысяча квадратных метров

Обновлено в 02:37
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено вчера в 18:26
Энергетика

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания

На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он тайно встречался с женщиной по имени Алена Макарова, которую немецкие СМИ называют племянницей одного из российских олигархов.
Обновлено вчера в 21:56
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт

Ленобласть выделит под станцию метро «Кудрово» 100 гектаров земли

Обновлено вчера в 13:22
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Политика

КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено вчера в 09:12
Авто

В России отзывают почти 500 кроссоверов Audi Q5

Обновлено в 00:43
Кино

Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»

Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа".
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати

Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Футбол

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
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