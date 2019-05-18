Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.

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Политика Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.

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Армия и оружие Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.

Политика Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в том, что он тайно встречался с женщиной по имени Алена Макарова, которую немецкие СМИ называют племянницей одного из российских олигархов.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Политика Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.

Космос Мощная магнитная буря на Земле завершилась Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

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Общество Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

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Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.

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Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.