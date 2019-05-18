Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 маяРИА Новости вчера в 16:15
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации. Заседание исполкома РФС состоится 23 мая.
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Исполком РФС в четверг обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21
Sports.ruвчера в 22:56
Революционные изменения лимита на легионеров свершатся через неделю. Под влиянием Андре Виллаш-Боаша
Спорт день за днем16 мая в 12:38
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня не желает, чтобы ее дочь была «помешана на тряпках»
Хотя красавица имеет самое непосредственное отношение к миру фешен-бизнеса, она старается не возводить одежду в культ, так как не хочет, чтобы дочь была «помешана на тряпках».
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
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ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Зеленский намерен провести полномасштабный аудит Украины
В штабе Зеленского сказали, что оценка состояния страны является первой задачей избранного президента Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук сказал, что политик намерен организовать "полномасштабный аудит государства", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено вчера в 05:43
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
При взрыве в банке на Украине пострадали шесть человек
На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Здоровье
Названы признаки развития болезней печени
Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
Все началось с выхода в Финский залив: в РФ празднуют День Балтфлота
Малым флотом в 30 шлюпок командовал Петр I. Все участники знаменитого события получили медали, на которых была выгравирована надпись «Небываемое бывает», а Россия получила в свои владения выход в Финский залив.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Минобороны Норвегии склоняется к мнению не ремонтировать затонувший фрегат
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено вчера в 06:12
Футбол
Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено 16 мая в 09:46
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В Венесуэле заявили о готовности к переговорам с США
Каракас готов начать диалог с администрацией США на основе взаимного уважения, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила, что без макияжа выглядит на 25 лет
Мария Кожевникова без макияжа Напомним, что в свои 34 года Кожевникова воспитывает троих сыновей от предпринимателя Евгения Васильева, с которым состоит в незарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Продажи машин Lada в Европе растут
По информации специалистов ACEA, за период с января по апрель текущего года европейские дилеры Lada реализовали 1 665 автомобилей марки, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
В ОСК назвали главную ударную силу российского авианосца будущего
Основной боевой техникой, стоящей на вооружении нового российского авианосца, могут стать ударные беспилотники, заявил президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций
Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».
Обновлено вчера в 14:58
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56