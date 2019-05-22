Спорт

Исполком МОКа рекомендовал оставить бокс в программе ОлимпиадыИзвестия 13:45

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил судьбу бокса на предстоящей Олимпиаде в Токио. Организация рекомендовала оставить этот вид спорта в программе Игр, сообщается на ее официальном сайте в среду, 22 мая.
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Томас Бах
Сегодняшнее решение было принято в интересах спортсменов и бокса.
— Томас БахРБК 13:22

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