Спорт

Исполком МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020ФАН 13:28

Исполком МОК создал специальную комиссию, которую возглавил глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Комиссии предстоит разработать систему отбора на Олимпиаду-2020, провести квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на Играх в Токио.
Читать в источнике
Томас Бах
Сегодняшнее решение было принято в интересах спортсменов и бокса.
— Томас БахРБК 13:22

Подробнее о событии

Олимпийский бокс остался без федерации

Коммерсантъ18:09

МОК рекомендовал сохранить бокс в программе летних Игр 2020 года

Советский спорт12:37

МОК озвучил свои рекомендации: бокс остается на ОИ-2020, но уже без AIBA

РИА Новости13:45

МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года

Sport24.ru12:20

Катастрофа в боксе. АИБА не пустят на Олимпиаду

Спорт-Экспресс14:30

МОК рекомендовал сохранить бокс на Играх-2020, но AIBA отстранена от проведения турнира

ТАСС15:20

Исполком МОК рекомендовал оставить бокс в программе Олимпиады-2020

Матч ТВ12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено в 13:00
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева

После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Политика

Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено в 20:01
Кино

Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 04:15
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Кино

Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов»

Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», на основе которого снят сериал «Игра престолов», прокомментировал его завершение.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»

Обновлено в 17:20
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Политика

Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Политика

В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным

Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено в 14:30
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Общество

Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить

Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Экономика

Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»

Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Футбол

«Генгам» расстался с главным тренером

Главный тренер "Генгама" Жослен Гурвеннек покидает свой пост. Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное