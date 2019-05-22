Спорт

Исполком МОК решил судьбу бокса на Олимпиаде-2020ФАН 13:28

Исполком МОК создал специальную комиссию, которую возглавил глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Комиссии предстоит разработать систему отбора на Олимпиаду-2020, провести квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на Играх в Токио.
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Томас Бах
Сегодняшнее решение было принято в интересах спортсменов и бокса.
— Томас БахРБК 13:22

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МОК озвучил свои рекомендации: бокс остается на ОИ-2020, но уже без AIBA

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МОК рекомендовал сохранить бокс в программе летних Игр 2020 года

Советский спорт12:37

Исполком МОК рекомендовал оставить бокс в программе Олимпиады-2020

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МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года

Sport24.ru12:20

Катастрофа в боксе. АИБА не пустят на Олимпиаду

Спорт-Экспресс14:30

МОК рекомендовал сохранить бокс на Играх-2020, но AIBA отстранена от проведения турнира

ТАСС15:20

Олимпийский бокс остался без федерации

Коммерсантъ18:09
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Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Культура

Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером

Обновлено в 07:55
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Политика

Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

В НАТО пообещали поддерживать реформы украинской армии

Обновлено в 16:58
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Гаджеты

Россияне начали массово распродавать смартфоны Huawei

Чаще всего ищут смартфоны Huawei Honor, Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Общество

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Обновлено в 07:57
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

МИД РФ: США обвинили Россию в ударах по больницам Идлиба

Как сообщается на сайте МИД РФ, власти США запустили кампанию по обвинению России в нанесении ударов по гражданским и медицинским объектам, расположенным в провинции Идлиб.
Обновлено в 18:31
Наука

Эталон измерения веса изменился с 20 мая

Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено 20 мая в 17:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 18:28
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Кино

Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

Известный американский режиссер Квентин Тарантино рассказал о том, почему он не женился до 55 лет.
Обновлено в 18:26
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Наука

Открыта новая причина выброса метана в атмосферу на арктическом шельфе

Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии

Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Гаджеты

Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Обновлено в 16:04
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Здоровье

Названы продукты, портящие зрение

Составлен список продуктов, который противопоказан людям с плохим зрением.
Обновлено в 11:12
Наука

Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности

В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье

В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи

Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обновлено в 09:50
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Хоккей

Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».
Обновлено в 15:21
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
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