Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020Газета.Ru 14:37
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил судьбу бокса на Олимпийских играх - 2020. Несмотря на множество скандалов, связанных с судейством и допингом, данный вид спорта все-таки войдет в программу летней Олимпиады.
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Сегодняшнее решение было принято в интересах спортсменов и бокса.
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