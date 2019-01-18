Футбол
Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»LiveSport.ru вчера в 14:31
Испанское издание As составило список из пяти нападающих, которых «Реал» мог бы купить в зимнее межсезонье, чтобы решить проблемы в атаке. В этот список вошел и нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
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Издание AS включило Смолова в список из пяти нападающих, способных помочь «Реалу»
Sport24.ruвчера в 13:07
Издание AS включило Смолова в топ-5 форвардов, которые могли бы помочь «Реалу»
Чемпионатвчера в 12:25
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
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Миланский "Интер" предложил новый трудовой договор защитнику Милану Шкриньяру, стороны близки к заключению сделки, рапортует Tuttosport.
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Уле Гуннар Сульшер: «Надеюсь, что Санчес сможет сыграть с „Брайтоном“»
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