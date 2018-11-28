Общество

Испанский журналист проникся поездкой в плацкарте по России
Инфорос
03:22

В статье для газеты El Mundo испанский журналист Хавьер Колас поделился впечатлениями от своей "волшебной" поездки в плацкартном вагоне "Российских железных дорог" (РЖД).
Инфорос03:22
с чего всё началось
Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo
 о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.
Известиявчера в 19:18

Подробнее о событии

Испанский журналист проникся «дружеской атмосферой» в российском плацкарте

Комсомольская правда02:49

«Курица и водка - общие, но магия вот-вот исчезнет»: впечатления испанского журналиста от плацкарта

ТК Звезда01:34

Испанский журналист образно описал поездку в плацкарте РЖД

Взгляд.ру01:09

Испанский журналист рассказал о своей «волшебной» поездке в плацкарте РЖД

Народные новостивчера в 22:27

Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД

Телеканал 360°вчера в 21:53

Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД

Известиявчера в 19:18

Испанский журналист оценил поездку в плацкартном вагоне РЖД

РИА Новостивчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

Причиной обыска в мэрии Якутска стали подозрения в хищении из бюджета

Обыск, который проводят сотрудники ФСБ в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска, направлен на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств.
Обновлено в 04:34
Общество

Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 04:43
Общество

Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему

Как установили социологи, более трети россиян - 35 процентов - полагают, что жизнь в стране в ближайшие пять лет изменится к лучшему.
Обновлено в 04:38
Общество

Роскачество проверило яблочный сок в пакетах

Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности, наилучшие показатели — у 21 производителя.
Обновлено в 04:43
Общество

Названа самая популярная у россиян порода кошек

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма.
Обновлено в 04:31
Общество

Депутаты предложили перестать сажать водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:45
Общество

Почти 30 домов переселяются в рамках реновации в Москве

Обновлено в 04:45
Погода

На Кубани в результате дождей подтоплены два моста

Движение транспорта через подтопленные в результате дождей в Северском районе мосты приостановлено, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:45
Транспорт

На северо-западе Москвы восстановлено движение трамваев

В районе девяти часов утра удалось восстановить движение. На данный момент трамваи ходят в обычном режиме.
Обновлено в 04:26
Общество

В центре Москвы появятся 60 новых парковочных мест для резидентов

По большинству обращений из Басманного, Замоскворечья, Тверского, Пресни, Хамовников, Мещанского и Якиманки рассматривается возможность организовать около 60 мест.
Обновлено в 04:13
Транспорт

Дорожное движение в Москве пришло в норму после транспортного коллапса

Ситуация с заторами на дорогах Москвы в утренний час пик среды оценивается в шесть баллов из десяти возможных.
Обновлено в 03:51
Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Правительство увеличит финансирование лечения онкобольных в два раза

Финансирование лечения онкобольных в России в следующем году увеличится почти в два раза.
Обновлено в 04:41
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи c произошедшими задержками авиарейсов разъяснила законодательные аспекты обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:44
Общество

Бутина подала прошение о переводе на общий режим из одиночной камеры

Россиянка Мария Бутина, находящаяся в тюрьме в пригороде Вашингтона, подала в американский суд прошение о переводе ее на общий режим содержания из одиночной камеры.
Обновлено в 04:03
Главное