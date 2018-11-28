с чего всё началось

В статье для газеты El Mundo испанский журналист Хавьер Колас поделился впечатлениями от своей "волшебной" поездки в плацкартном вагоне "Российских железных дорог" (РЖД).

Испанский журналист проникся поездкой в плацкарте по России

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