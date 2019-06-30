Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»Чемпионат 05:10

"Мостолес Баломпье", выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК "Плоская Земля" (Flat Earth F. C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
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Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»

Матч ТВ06:21

В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Газета.Ru07:02

Испанский футбольный клуб сменил название на «Плоская Земля»

RT на русском06:41

В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Нева Спорт05:47

Испанский клуб переименован в ФК «Плоская Земля»

Спорт-Экспресс05:51

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Sports.ru05:45

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Чемпионат05:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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Обновлено в 06:01
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Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
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По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено вчера в 19:50
Кино

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Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
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Политика

США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
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Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
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Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме.
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Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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Умерла советская актриса Елена Дембская

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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
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«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
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Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»

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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Старший сын Зидана остался без клуба

24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
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Стало известно о закрытии линейки смартфонов Mi Max с большим экраном. Об этом заявил глава бренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг.
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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

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Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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