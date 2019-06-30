Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»Чемпионат 05:10
"Мостолес Баломпье", выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК "Плоская Земля" (Flat Earth F. C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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Застрявшую в лифте женщину спасло вино
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Футбол
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Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей
По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
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Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
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США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
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Авто
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Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
Обновлено вчера в 04:30
Автоспорт
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В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме
Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме.
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Общество
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Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
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Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов
Согласно результатам опроса Левада-центра, 60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии.
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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Старший сын Зидана остался без клуба
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Стало известно о закрытии линейки смартфонов Mi Max с большим экраном. Об этом заявил глава бренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг.
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Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
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Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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