Футбол
Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»Матч ТВ 06:21
Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC). Президент клуба Хави Повес объяснил смену названия желанием поддержать последователей псевдонаучной идеи о плоской Земле.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
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Политика
Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
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По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Уровень воды в иркутском городе Тулуне понизился почти до 13 метров
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney («Карни») в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях.
Обновлено в 06:02
Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами
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Футбол
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Автоспорт
Йос Ферстаппен: Максу нравится выступать за Red Bull
В интервью финскому телеканалу C More Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Racing, заявил, что, по его мнению, Максу лучше всего остаться в команде, в которой он выступает сейчас.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Экономика
Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»
Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Локомотив» поблагодарил Денисова
"Локомотив" поблагодарил своего бывшего полузащитника Игоря Денисова.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры
Обновлено в 06:55
Кино
Директор кинофестиваля «Западные ворота» оценил организацию мероприятия
Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский оценил по 10-балльной шкале организацию международного кинофестиваля «Западные ворота».
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Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»
Обновлено в 05:11
Общество
Партнеры форума «Таврида» извинились за ЛГБТ-сцену
Обновлено в 03:30
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Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark
Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
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Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Общество
В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой
Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" в воскресенье, в организации это подтвердили.
Обновлено в 08:17
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Происшествия
Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи
Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37