Футбол

Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»Матч ТВ 06:21

Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC). Президент клуба Хави Повес объяснил смену названия желанием поддержать последователей псевдонаучной идеи о плоской Земле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Sport24.ru07:49

В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Нева Спорт05:47

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Sports.ru05:45

В Испании клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Газета.Ru07:02

Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»

Матч ТВ06:21

Испанский клуб переименован в ФК «Плоская Земля»

Спорт-Экспресс05:51

Испанский клуб четвёртого дивизиона теперь называется ФК «Плоская Земля»

Чемпионат08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:40, Вашингтон
Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Обновлено в 08:15
Политика

Трюдо угодил в неловкую ситуацию на G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Уровень воды в иркутском городе Тулуне понизился почти до 13 метров

Обновлено вчера в 19:36
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney («Карни») в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Оренбуржье на границе с Казахстаном локализован крупный пожар

Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве девушку-режиссера избили напротив здания полиции

Обновлено в 05:59
Политика

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР

Обновлено в 04:22
Экономика

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Обновлено в 07:03
Автоспорт

Йос Ферстаппен: Максу нравится выступать за Red Bull

В интервью финскому телеканалу C More Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Racing, заявил, что, по его мнению, Максу лучше всего остаться в команде, в которой он выступает сейчас.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Сбербанк сообщил об одобрении регуляторов на продажу турецкой «дочки»

Сбербанк получил одобрение от ЦБ России и Управления по финансовому рынку Австрии на продажу Emirates NBD Bank своей турецкой «дочки» DenizBank, сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию

Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

«Локомотив» поблагодарил Денисова

"Локомотив" поблагодарил своего бывшего полузащитника Игоря Денисова.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры

Обновлено в 06:55
Кино

Директор кинофестиваля «Западные ворота» оценил организацию мероприятия

Программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский оценил по 10-балльной шкале организацию международного кинофестиваля «Западные ворота».
Обновлено в 07:32
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»

Обновлено в 05:11
Общество

Партнеры форума «Таврида» извинились за ЛГБТ-сцену

Обновлено в 03:30
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark

Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Политика

Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой

Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Общество

В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" в воскресенье, в организации это подтвердили.
Обновлено в 08:17
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Происшествия

Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи

Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное