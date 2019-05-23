Футбол
Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»Матч ТВ 13:37
Испанские СМИ уверены, что защитник ЦСКА Марио Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико». По мнению газеты, если футболисту предстоит выбирать между «Зенитом» и «Атлетико», то игрок выберет клуб из Мадрида.
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Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Хоккей
3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
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Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассматривать предложенный им законопроект о выборах нардепов.
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей
Воробьев: «Сборная США ждала контратаки, а мы этого ожидали»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Хоккей
С кем Россия сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею
В четверг, 23 мая, сборная России выиграла у американских хоккеистов со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира 2019.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Спорт
Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про общение с канадскими болельщикам.
Обновлено в 13:29
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Барселона» подписала 18-летнего футболиста «Гронингена»
Пресс-служба "Гронингена" сообщает, что 18-летний полузащитник Людовит Рейс переходит в "Барселону", как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 07:03
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12