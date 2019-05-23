Футбол

Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»Матч ТВ 13:37

Испанские СМИ уверены, что защитник ЦСКА Марио Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико». По мнению газеты, если футболисту предстоит выбирать между «Зенитом» и «Атлетико», то игрок выберет клуб из Мадрида.
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Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»

Матч ТВ13:37

Игрок ЦСКА Фернандес готов перейти в испанский клуб

Газета.Ru13:28

«Ньюкасл» рассматривает возможность покупки Фернандеса у ЦСКА

Sport24.ru13:30

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Советский спорт13:36

Защитник ЦСКА хочет уехать в Испанию

Soccer.ru13:12

Источник: Марио Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Чемпионат13:01

AS: у Марио Фернандеса есть предложение от «Зенита», но игрок хочет перейти в «Атлетико»

Бомбардир.ру13:16
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Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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Зеленский ответил на отказ Рады рассматривать его законопроект

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Воробьев: «Сборная США ждала контратаки, а мы этого ожидали»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Хоккей

С кем Россия сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В четверг, 23 мая, сборная России выиграла у американских хоккеистов со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира 2019.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
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Политика

В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
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Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Обновлено в 11:47
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках

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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

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Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Футбол

«Барселона» подписала 18-летнего футболиста «Гронингена»

Пресс-служба "Гронингена" сообщает, что 18-летний полузащитник Людовит Рейс переходит в "Барселону", как это и ожидалось ранее.
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Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
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В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

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Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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