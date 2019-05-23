Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»Матч ТВ 13:37

Испанские СМИ уверены, что защитник ЦСКА Марио Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико». По мнению газеты, если футболисту предстоит выбирать между «Зенитом» и «Атлетико», то игрок выберет клуб из Мадрида.

Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»

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