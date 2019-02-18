Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»Известия 00:01
Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
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с чего всё началось
Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.Газета.Ruвчера в 18:41
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Испанская газета героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда
Московский Комсомолецвчера в 18:33
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Гражданина РФ задержали в столице Гаити Порт-о-Пренсе по подозрению в хранении оружия и создании преступной организации.
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Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок одной из любительских хоккейных команд умер в Новосибирске во время матча.
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Религия
СМИ: новая церковная структура Украины перейдет на украинский язык и изменит традиции
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Новые нормы ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым
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Обновлено в 05:22
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Обновлено в 02:17
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В отношении начальника СвЖД Миронова возбудили новое уголовное дело
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На соборе в Солсбери повесили российский флаг
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«Я помню, как дарил ему книгу». Российский телеведущий рассказал о встрече с вымышленным министром Китая
Телеведущий Андрей Караулов, известный по передачам «Момент истины» и «Русский век», рассказал в своем Facebook о китайском министре, который не подал руки главе «Роснано» Анатолию Чубайсу.
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В Москве прошла очередная волна "минирования" – в полицию поступило несколько анонимных звонков о бомбах в торговых центрах, школах, офисах.
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С инициативой порвать с «убивающим страну» МВФ выступил глава профсоюзов министерства внутренних дел Украины, кандидат в президенты Илья Кива.
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В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
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