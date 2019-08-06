с чего всё началось

Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Политика Россиянина арестовали за незаконный экспорт частей оружия в США "В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России", - отмечается в сообщении.

Политика Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.

Общество Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Происшествия На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.

Экономика Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ Ежегодный отрицательный эффект западных санкций на российскую экономику составил в среднем 0,2 процентных пункта.

Общество Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

Гаджеты Samsung Galaxy Note10 не сможет улучшить результат Galaxy Note8 Выпущенный два года назад Galaxy Note8 смог продемонстрировать результат в 10 млн смартфонов до конца 2017 года.

Футбол Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».

Политика Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.

Армия и оружие ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.

Авто 112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались быстрее устройств Huawei и Apple Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.