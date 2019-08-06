Экономика
Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана в судКрасная весна 08:16
Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.
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Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.РБКвчера в 20:29
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Испанская прокуратура вызвала на допрос российского бизнесмена Михаила Фридмана
Эхо Москвывчера в 19:04
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