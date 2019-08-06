с чего всё началось

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Армия и оружие Поврежденный F-22 заметили в Сирии Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.

Общество Команда профи: Медведев потребовал объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от министерств здравоохранения, труда и просвещения объяснить причины, по которым тормозит реализация целого ряда нацпроектов.

Политика Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

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Технологии Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.

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Политика В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).

Экономика Россию предупредили о сокращении рабочей силы Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.

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Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Политика Индия лишает Кашмир особого статуса Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.

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Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Политика В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года, сообщил РИА Новости представитель ведомства Владислав Седнев.

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Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.