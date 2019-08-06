Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWideВедомости вчера в 16:25

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
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Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais
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Михаил Фридман
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd., член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса, член Общественной палаты созыва 2006 года, Национального совета по корпоративному управлению, Международного Консультативного Совета по иностранным отношениям.
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