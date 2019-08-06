с чего всё началось

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

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Происшествия Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

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Общество Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за нарушений В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря, расположенного на берегу Байкала.

Происшествия Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Общество Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.

Технологии Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.

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Политика В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.

Политика Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.

Политика ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Экономика В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.

Происшествия Мигрант покусал полицейского и собаку в Германии В немецком городе Ротвайл 28-летний мигрант покусал женщину-полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от преследования.

Общество В Оренбурге снесут самый главный недострой По неофициальной информации владельцем недострой стала компания «Лист».

Происшествия На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Политика ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.