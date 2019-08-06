Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWideВедомости вчера в 16:25
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.РБКвчера в 20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Испанская прокуратура вызвала на допрос российского бизнесмена Михаила Фридмана
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика
МИД Пакистана: Индия не имеет права менять статус Кашмира
Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за нарушений
В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря, расположенного на берегу Байкала.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:23
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Басманный суд Москвы на шесть месяцев продлил арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 07:54
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
Обновлено в 03:36
Технологии
Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян
В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Политика
В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.
Обновлено в 08:10
Политика
Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины
Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Мигрант покусал полицейского и собаку в Германии
В немецком городе Ротвайл 28-летний мигрант покусал женщину-полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от преследования.
Обновлено в 04:46
Общество
Австрийские власти реконструируют дом Гитлера
Обновлено в 04:50
Политика
Россельхознадзор уничтожил 32 тысячи тонн санкционных продуктов
Обновлено вчера в 11:45
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Оренбурге снесут самый главный недострой
По неофициальной информации владельцем недострой стала компания «Лист».
Обновлено в 06:15
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Технологии
ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
В ФСБ информацию пока не комментируют. Отметим, КЦ РФ для борьбы с фишинговыми сайтами привлекает не только НКЦКИ.
Обновлено в 04:11
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол
Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»
Обновлено в 07:35