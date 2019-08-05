Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWideВедомости вчера в 16:25
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
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Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.РБКвчера в 20:29
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Испанская прокуратура вызвала на допрос российского бизнесмена Михаила Фридмана
Эхо Москвывчера в 19:04
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