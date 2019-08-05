с чего всё началось

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Происшествия На станции Бишкиль в Челябинской области загорелся электропоезд Головной вагон пригородного электропоезда № 6007 сообщением Челябинск - Бишкиль загорелся после прибытия на станцию Бишкиль, сообщила во вторник пресс-служба Российских железных дорог.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее был первым заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Шоу-бизнес Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала эксклюзивный смартфон Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты.

Финансы Фондовые рынки США упали до минимума с начала года Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Общество Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Армия и оружие Китай раскритиковал США за выход из ДРСМД Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие США не понравились планы Турции по военной операции в Сирии Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии. Вашингтон намерения Анкары не одобрил и назвал подобные планы неприемлемыми.

Происшествия Сотни недоставленных писем нашли на помойке в Подмосковье На помойке в подмосковном Одинцово нашли груды выброшенных недоставленных писем. В ситуации уже разбирается «Почта России».

Футбол «Ахмат» вырвал победу у «Оренбурга» в четвертом туре РПЛ "Ахмат" сумел довести матч до победы, набрал шесть очков и переместился на девятое место в турнирной таблице.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Политика В Киеве назвали главного врага Украины Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» главным врагом Украины «после России».