Футбол

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»Евро-футбол.ру 01:52

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo. Под подозрение полиции попали несколько футболистов.
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