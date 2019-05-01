Испанская полиция сегодня задержала фанатов «Ливерпуля» в БарселонеОреанда-Новости 08:34

Испанская полиция 1 мая задержала шестерых фанатов «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов в Барселоне. Власти заявляют, что задержанные фанаты бросали различные предметы в полицейских, пытающихся поддерживать порядок.

Испанская полиция сегодня задержала фанатов «Ливерпуля» в Барселоне

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