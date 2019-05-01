Футбол

Испанская полиция сегодня задержала фанатов «Ливерпуля» в БарселонеОреанда-Новости 08:34

Испанская полиция 1 мая задержала шестерых фанатов «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов в Барселоне. Власти заявляют, что задержанные фанаты бросали различные предметы в полицейских, пытающихся поддерживать порядок.
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СМИ: полиция Испании задержала шесть фанатов «Ливерпуля» за участие в беспорядках

Спорт-Экспресс08:37

Фанаты «Ливерпуля» развлекаются в Барселоне. Захватили бары и бросают китайских туристов в фонтан

Sport24.ru10:30

«Ливерпуль» накажет болельщиков, устроивших беспорядки в Барселоне

Матч ТВ07:44

«Ливерпуль» осудил фанатов, толкнувших туриста из Китая в фонтан Барселоны

Soccer.ru07:10

«Ливерпуль» осудил поведение болельщиков в Барселоне

Чемпионат07:55

Шесть фанатов «Ливерпуля» арестованы из-за беспорядков в Барселоне

Sports.ru06:55

Фанаты «Ливерпуля» сбросили в фонтан азиатского туриста в Барселоне

Спорт день за днем04:02
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Общество

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Космос

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Авто

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Исполнитель роли Кристиана Грея признался, что был алкоголиком

Актер признался, что бросил университет и ничем не занимался некоторое время. Однако ему удалось взять себя в руки, добавил Дорнан.
Обновлено в 19:48
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Футбол

Балотелли: «Хватит сравнивать Месси с Роналду»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли восхитился игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:0). В этой встрече Месси оформил дубль, забив также свой 600-й гол в составе «Барселоны».
Обновлено в 18:01
Политика

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Здоровье

Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем

Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Экономика

Жители Бурятии зарабатывают на своем банкротстве миллионы

Схема простая: берешь у банков в долг несколько миллионов, а потом объявляешь себя банкротом.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Футбол

Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.
Обновлено в 15:24
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Космос

Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено в 03:03
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Политика

Михаила Бабича отозвали с должности посла России в Белоруссии

В августе 2018 года был назначен послом и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Зеленский извинился за плачущего Кадырова

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

В Сети началась кампания против «Мираторга»

В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено в 09:57
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Музыка

Стал известен состав российского жюри на «Евровидении-2019»

Обновлено в 20:20
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
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