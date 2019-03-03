Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцевРИА Новости 15:31

В испанской газете ABC вышла статья, в которой автор пожалел солдат вермахта, воевавших при взятии Берлина. По словам автора статьи Мануэля Вильяторо, к началу битвы за столицу рейха на стороне фюрера осталось около 800 тысяч солдат.
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ABC (Испания): ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет (ABC.es)

ИноСМИ07:22
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика

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На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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