Футбол
Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»Sport24.ru 05:54
Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо. Четвертый арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес.
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