Футбол

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕГазета.Ru вчера в 17:31

Второе место в группе заняла команда Италии. Они могут выйти в плей-офф, как лучшая команда из тех, которые станут вторыми в своих группах по итогам группового этапа. Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Франции на молодежном ЧЕ.
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Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

Советский спортвчера в 17:21

Испания разгромила Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Sport24.ruвчера в 17:06

Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ

Матч ТВвчера в 17:07

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Газета.Ruвчера в 17:31

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 17:01

Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

Евро-2019 (U-21). Италия обыграла Бельгию, Испания забила пять голов Польше

Sports.ruвчера в 04:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин заявил, что от доверия граждан к власти зависит конечный успех

Президент России Владимир Путин рассказал, что самое сложное в управлении страной — заслужить доверие людей к власти.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика

В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Технологии

Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы

Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Политика

СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно

В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения

Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика

В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Космос

Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
Обновлено в 04:57
Энергетика

«Татнефть» и Туркмения расширят сотрудничество в области добычи нефти

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в Татарстане заявил, в перспективе вероятно сотрудничество и в области нефтепереработки.
Обновлено в 08:41
Кино

Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах

В недавнем интервью Агата призналась, что если бы она получила сценарий, согласно которому ей пришлось бы сниматься в постельных сценах, ей пришлось бы посоветоваться с мужем.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео

Обновлено в 04:22
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 08:14
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика

Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца

Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы.
Обновлено в 04:45
Футбол

Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет

Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи

На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
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