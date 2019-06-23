Футбол
Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕГазета.Ru вчера в 17:31
Второе место в группе заняла команда Италии. Они могут выйти в плей-офф, как лучшая команда из тех, которые станут вторыми в своих группах по итогам группового этапа. Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Франции на молодежном ЧЕ.
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Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ
Матч ТВвчера в 17:07
Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:52
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
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В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
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Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
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Обновлено в 07:46
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
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Обновлено в 09:01
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
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СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Джанабаева трогательно поздравила Меладзе с днём рождения
Бывшая участница коллектива «ВИА ГРА» Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
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Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Космос
Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный
В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
Обновлено в 04:57
Энергетика
«Татнефть» и Туркмения расширят сотрудничество в области добычи нефти
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в Татарстане заявил, в перспективе вероятно сотрудничество и в области нефтепереработки.
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Муцениеце без согласия мужа не снялась бы в постельных сценах
В недавнем интервью Агата призналась, что если бы она получила сценарий, согласно которому ей пришлось бы сниматься в постельных сценах, ей пришлось бы посоветоваться с мужем.
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Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
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Миронов призвал ввести санкции против Грузии
По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
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Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы.
Обновлено в 04:45
Футбол
Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет
Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи
На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33