Футбол
Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕГазета.Ru вчера в 17:31
Второе место в группе заняла команда Италии. Они могут выйти в плей-офф, как лучшая команда из тех, которые станут вторыми в своих группах по итогам группового этапа. Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Франции на молодежном ЧЕ.
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Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ
Матч ТВвчера в 17:07
Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы
Спорт-Экспрессвчера в 16:52
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
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