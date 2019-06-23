Футбол

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕГазета.Ru вчера в 17:31

Второе место в группе заняла команда Италии. Они могут выйти в плей-офф, как лучшая команда из тех, которые станут вторыми в своих группах по итогам группового этапа. Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Франции на молодежном ЧЕ.
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Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

Советский спортвчера в 17:21

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 17:01

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Газета.Ruвчера в 17:31

Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ

Матч ТВвчера в 17:07

Испания разгромила Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Sport24.ruвчера в 17:06

Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

Евро-2019 (U-21). Италия обыграла Бельгию, Испания забила пять голов Польше

Sports.ruвчера в 04:20
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Футбол

Торрес объяснил свое решение завершить карьеру

35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Общество

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших боевых вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник».
Обновлено в 03:41
Происшествия

Участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве

Уточняется, что мужчина был задержан. Ранее сообщалось, что гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников.
Обновлено в 04:04
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды

Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
Обновлено в 03:02
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол

«Торпедо» Игнашевича разгромило старейшую команду мира

«Торпедо» обыграло английский «Шеффилд» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию московского клуба.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Политика

Белый дом разработал план по развитию Палестины

План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Бывший абсолютный чемпионат мира по боксу в первой тяжеловой весовой категории Александр Усик стал обязательным претендентом на бой на чемпионский бой против победителя матча-реванша между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:18
Футбол

СМИ: в «Краснодар» может перейти еще один игрок из чемпионата Нидерландов

Обновлено в 04:26
Наука

Описано поведение ферромагнитного сверхпроводника на основе европия

Учёные из Франции и России теоретически описали экспериментальное поведение недавно открытого материала, сочетающего в себе свойства сверхпроводника и ферромагнетика.
Обновлено 20 июня в 07:55
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Космос

SpaceX похоронит более сотни людей в космосе

Американская космическая корпорация SpaceX готовится к отправке на орбиту корабля, который произведет на орбите сброс праха людей.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака

Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи стали громом сред ясного неба для поклонников пары.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика

Зеленский призвал не допускать новых войн

22 июня по всей России проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 10:52
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
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