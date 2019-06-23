Футбол

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕГазета.Ru вчера в 17:31

Второе место в группе заняла команда Италии. Они могут выйти в плей-офф, как лучшая команда из тех, которые станут вторыми в своих группах по итогам группового этапа. Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Франции на молодежном ЧЕ.
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Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

Советский спортвчера в 17:21

Испания разгромила Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

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Евро-2019 (U-21). Италия обыграла Бельгию, Испания забила пять голов Польше

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Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ

Матч ТВвчера в 17:07

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

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Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Газета.Ruвчера в 17:31
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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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Происшествия

В США автомобиль врезался в колонну мотоциклистов

В американском штате Нью-Хэмпшир автомобиль врезался в колонну мотоциклистов.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Политика

В России временно запретили авиакомпаниям летать в Грузию

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля 2019 года вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 02:48
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Футбол

Четыре игрока продлили контракты с «Локомотивом»

О сроках договоров клуб не сообщает. ⚡️ Игнатьев, Коченков, Ротенберг и Коломейцев подписали новые соглашения с клубом ✌🏼https://t.co/RF0Jgh4Qed Доброе утро, красно-зеленые! pic.twitter.com/6xazCPmkE8 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 23 июня 2019 г. Ранее «Локомотив» заключил пятилетний контракт с бразильским защитником Серкейрой Мурило.
Обновлено в 03:24
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Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной из-за влюбленности

Скандально известный отечественный исполнитель, экс-участник «Фабрики звёзд-6» Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве и отношениях с бизнесвумен Ларисой Копенкиной.
Обновлено вчера в 16:07
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя, они опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 02:44
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»

Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Авто

Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО

Обновлено в 02:26
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Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме»

Ведущая Яна Чурикова опубликовала фото в Instagram с дочерью Таисией на фоне аквариума в «Москвариуме».
Обновлено в 03:22
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Спорт

Россия обыграла Болгарию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций по волейболу сборная России обыграла команду Болгарии (3:0). Сборная России набрала 26 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
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Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений.
Обновлено в 02:41
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено 21 июня в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
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