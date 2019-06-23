Футбол
Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчейСоветский спорт 17:21
Италия расправилась с Бельгией 3:1. Сборная Испании заняла первое место, опередив Италию и Польшу по дополнительным показателям. Испания сыграет в полуфинале турнира, а сборная Италии может рассчитывать на попадание в плей-офф лишь после матчей в других группах.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
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В парке «Зарядье» выступит Василий Лановой
22 июня (суббота) в парке «Зарядье» пройдет первый фестиваль экранизаций «ЧИТКА». Площадкой станет сцена Большого амфитеатра.
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Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
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Обновлено в 13:07
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Происшествия
Известный китайский рынок загорелся в Уссурийске
В Уссурийске 23 июня рано утром загорелся большой рынок, где продавались исключительно китайские товары.
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
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Обновлено в 01:26
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Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
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Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
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Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
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Эксперты раскрыли технологию создания вкуса свежей клубники
Технологи — разработчики пищевых ароматизаторов со вкусом клубники используют от 15 до 30 ингредиентов, рассказали в компании Kerry РИА "Новости".
Обновлено в 21:11