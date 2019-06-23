Футбол
Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчейСоветский спорт 17:21
Италия расправилась с Бельгией 3:1. Сборная Испании заняла первое место, опередив Италию и Польшу по дополнительным показателям. Испания сыграет в полуфинале турнира, а сборная Италии может рассчитывать на попадание в плей-офф лишь после матчей в других группах.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата
Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
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Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
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Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
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Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9
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Культура
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В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
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В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
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Саакашвили назвал россиян слишком наглыми
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Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Космос
Запуск американских кораблей Starliner к МКС перенесен
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Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
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Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
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Обновлено в 00:27
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Пассажирский теплоход загорелся на Волге
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Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Хоккей
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Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»
Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено в 16:00