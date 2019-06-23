Футбол

Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчейСоветский спорт 17:21

Италия расправилась с Бельгией 3:1. Сборная Испании заняла первое место, опередив Италию и Польшу по дополнительным показателям. Испания сыграет в полуфинале турнира, а сборная Италии может рассчитывать на попадание в плей-офф лишь после матчей в других группах.
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Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей

Советский спорт17:21

Испания разгромила Польшу и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Sport24.ru17:06

Испания разгромила Польшу, Италия обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы

Спорт-Экспресс16:52

Испания и Италия победили и не позволили Польше пройти в плей-офф молодежного ЧЕ

Матч ТВ17:07

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Чемпионат17:01

Испания вышла в полуфинал молодежного ЧЕ

Газета.Ru17:31

Евро-2019 (U-21). Италия обыграла Бельгию, Испания забила пять голов Польше

Sports.ru04:20
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Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

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В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата

Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
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Наука

Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»

Обновлено в 19:06
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9

В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 13:07
Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Саакашвили назвал россиян слишком наглыми

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Космос

Запуск американских кораблей Starliner к МКС перенесен

Обновлено в 16:47
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
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Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено в 06:51
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено в 18:30
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

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Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
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Футбол

Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»

Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено в 16:00
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Вильярреал» и сборной Испании.
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