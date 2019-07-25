Футбол

Испания выиграла юношеский чемпионат ЕвропыSoccer.ru 15:33

Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юношеская сборная Испании стала чемпионом Европы, обыграв в финале Португалию

Матч ТВ14:26

Дубль Торреса принес сборной Испании победу над Португалией в финале Евро U-19

Спорт-Экспресс14:45

Испания обыграла Португалии в финале юношеского чемпионата Европы

Советский спорт14:40

Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19

Чемпионат14:20

Сборная Испании выиграла Евро U19

Sport24.ru14:24

Португалия U19 — Испания U19. Прогноз (к. 1.61) и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года

LiveSport.ru25 июля в 18:30

Стали известны участники финала чемпионата Европы по футболу

Газета.Ru24 июля в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье

Обновлено в 11:39
Политика

В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве

В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Космос

Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС

Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Здоровье

В Татарстане владельцев свиней попросили реже ходить в леса из-за АЧС

Обновлено в 03:18
Финансы

Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей

Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Кино

НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера «Чернобыля»

Телеканал НТВ прокомментировал предупреждение своих юристов о готовности подать в суд на блогеров, распространявших в сети трейлер сериала "Чернобыль".
Обновлено в 15:00
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Nissan Qashqai

Стоимость кросса стартует с 89800 юаней (820000 руб.), самая "заряженная" версия выйдет - 127800 юаней (1 170000 руб.).
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Два самолета США провели разведку у Крыма

В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.
Обновлено в 19:45
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Наука

Российские ученые получили премию за открытие в США

Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено 25 июля в 07:53
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Антитабачный декрет вступил в силу в Белоруссии

В Белоруссии вступил в силу декрет, который направлен на последовательное ограничение курения. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 10:22
Футбол

«Спартак» проиграл дебютанту Премьер-лиги «Тамбову»

Обновлено в 11:56
Энергетика

В Уфе второй раз за месяц поднялись цены на бензин

В Уфе второй раз за июль месяц поднялись цены на топливо. Бензин подорожал на заправках сети «Лукойл».
Обновлено в 07:53
Политика

Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
Обновлено в 04:40
Политика

В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Общество

Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков

В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрено ужесточение наказания для водителей, отказавшихся пропускать машины экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Общество

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Обновлено в 12:16
Экономика

Нам повезло с санкциями

Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57
Транспорт

Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье

В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
Здоровье

Некоторые сладости могут спровоцировать рак

Обновлено в 05:46
ещё по теме
Сборная Испании по футболу
Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное