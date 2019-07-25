Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат ЕвропыSoccer.ru 15:33
Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
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Португалия U19 — Испания U19. Прогноз (к. 1.61) и ставки на финал юношеского ЧЕ-2019 27 июля 2019 года
LiveSport.ru25 июля в 18:30
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
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Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
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Кино
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Стоимость кросса стартует с 89800 юаней (820000 руб.), самая "заряженная" версия выйдет - 127800 юаней (1 170000 руб.).
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В июне сообщалось о том, что два военных самолета США провели разведку у берегов Крыма и границ Донбасса.
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Общество
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Обновлено в 06:07
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Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
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Обновлено в 13:32
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
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Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу в Белоруссии
В Белоруссии вступил в силу декрет, который направлен на последовательное ограничение курения. Об этом пишет газета «Известия».
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«Спартак» проиграл дебютанту Премьер-лиги «Тамбову»
Обновлено в 11:56
Энергетика
В Уфе второй раз за месяц поднялись цены на бензин
В Уфе второй раз за июль месяц поднялись цены на топливо. Бензин подорожал на заправках сети «Лукойл».
Обновлено в 07:53
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Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
Обновлено в 04:40
Политика
В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
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В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предусмотрено ужесточение наказания для водителей, отказавшихся пропускать машины экстренных служб с включенными мигалками и сиренами.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
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В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Обновлено в 12:16
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
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Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
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Некоторые сладости могут спровоцировать рак
Обновлено в 05:46