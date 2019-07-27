Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат ЕвропыSoccer.ru 15:33
Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено в 15:17
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Обновлено в 19:07
Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа
Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
В Германии заявили о желании большинства немцев сблизиться с Россией
Согласно результатам исследований, 50 процентов жителей Западной Германии хотели бы улучшений отношений с Россией, а в Восточной Германии за сближение с РФ проголосовали 72 процента.
Обновлено в 01:41
Кино
НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера «Чернобыля»
Телеканал НТВ прокомментировал предупреждение своих юристов о готовности подать в суд на блогеров, распространявших в сети трейлер сериала "Чернобыль".
Обновлено в 15:00
Авто
В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено в 06:43
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Учения НАТО Agile Spirit — 2019 начались в Грузии
Обновлено в 11:47
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Футбол
Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено в 16:03
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Политика
В США сенатор заблокировал ввод санкций против «Северного потока-2»
Американский сенатор Рэнд Пол воспрепятствовал принятию законопроекта о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 19:14
Происшествия
Число жертв поджога японской студии аниме увеличилось до 35
В результате поджога здания известной японской студии аниме Kyoto Animation, устроенного 18 июля, погибли 35 человек.
Обновлено в 12:42
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Музыка
Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России
Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска
Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
Обновлено в 19:08
Авто
Основными новинками автосалона во Франкфурте станут электрокары
Электрокар Volkswagen ID 3 вызывает большой интерес у автолюбителей, поскольку при относительно невысокой стоимости у него будет иметься запас хода в 320-550 км. Помимо электрокаров, на моторшоу во Франкфурте появится много транспорта с традиционной компоновкой силового узла.
Обновлено в 10:54
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04