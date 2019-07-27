Футбол

Испания выиграла юношеский чемпионат ЕвропыSoccer.ru 15:33

Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
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Испания выиграла юношеский Евро-2019 (U-19)

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Вашингтон
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