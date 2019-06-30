Футбол

Испания выиграла молодежный чемпионат ЕвропыГазета.Ru 17:07

В итальянской Удине завершился финальный матч чемпионата Европы для игроков младше 21 года между сборными Испании и Германии, сообщает Sport24. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской сборной.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о влиянии санкций на экспорт вооружения

Несмотря на все усилия западных стран, Россия сохранила второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники, цитирует Фомина RT.
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