Я только что сообщил королю, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Завтра состоится заседание Европейского Совета. Европа и Соединенное Королевство приняли требования Испании. Испания отменила вето и будет голосовать за Brexit.

Испания согласовала с ЕС позицию по Гибралтару, из-за которой ранее угрожала заблокировать соглашение по Brexit, заявил в субботу премьер-министр страны Педро Санчес в ходе выступления, которое транслировали испанские СМИ.

Испания согласилась на условия соглашения Brexit по Гибралтару

Армия и оружие Армия и оружие Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек ТАСС со ссылкой на местные государственные СМИ сообщает, что число пострадавших составило не менее 37 человек.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Политика Политика В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о полете американских астронавтов на Луну.

Политика Политика Лавров прокомментировал сравнение угрозы для Британии от России и ИГ Лавров добавил, что заявления о «российской угрозе» ранее уже звучали.

Политика Политика Мэй заявила о неизменной позиции Британии по Гибралтару Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится, передает телеканал Sky News.

Политика Политика РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Политика Политика Макрон назвал позором протесты «желтых жилетов» Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал протесты "желтых жилетов", участники которых выступают против повышения цен на автомобильное топливо в стране.

Политика Политика Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года Реализацию украинского проекта "Стена" по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.

Политика Политика Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика «Новое оружие Кремля»: Захарова высмеяла ошибку Порошенко Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла президента Украины Петра Порошенко после того, как на его странице в Facebook появилась публикация с опечаткой в слове "гибридная".

Политика Политика Мексика согласилась на предложение США по мигрантам Мексиканские власти приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа по вопросам мигрантов, сообщает издание The Washington Post.

Политика Политика Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина.