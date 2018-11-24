Политика

Испания согласилась на условия соглашения Brexit по Гибралтару
Интерфакс
09:58

Испания согласовала с ЕС позицию по Гибралтару, из-за которой ранее угрожала заблокировать соглашение по Brexit, заявил в субботу премьер-министр страны Педро Санчес в ходе выступления, которое транслировали испанские СМИ.
Интерфакс09:58
Педро Санчес
Я только что сообщил королю, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Завтра состоится заседание Европейского Совета. Европа и Соединенное Королевство приняли требования Испании. Испания отменила вето и будет голосовать за Brexit.
— Педро Санчес, испанский экономистLenta.ru 11:19

Подробнее о событии

Саммит ЕС сегодня, как ожидается, может одобрить соглашение с Британией о выходе страны из содружества

Эхо Москвы16:00

Испания согласилась на условия соглашения Brexit по Гибралтару

Интерфакс09:58

Испания согласилась не блокировать Brexit из-за Гибралтара

РБК10:27

Испания согласилась на условия соглашения по Brexit

РИА Новости11:27

Испания согласилась на условия соглашения по Brexit

Газета.Ru12:26

Испания достигла соглашения с Великобританией по Гибралтару

RT на русском09:49

Reuters: ЕС гарантирует Испании, что договоренности с Лондоном не затронут Гибралтар

ТАСС10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Армия и оружие

Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек

Обновлено в 18:42
Политика

В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне

В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено в 18:10
Политика

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза, сообщает Radio Praha.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".
Обновлено в 16:54
Политика

Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара

Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 14:33
Политика

Макрон назвал протесты «желтых жилетов» позором

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо.
Обновлено в 18:33
Политика

Мексика согласилась на предложение США по мигрантам

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что потерян контроль над потоком мигрантов.
Обновлено в 18:43
Политика

Украина продлила сроки реализации проекта «Стена» на границе с РФ

Обновлено в 17:51
Политика

РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Обновлено в 15:55
Политика

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено в 16:14
Политика

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.
Обновлено в 18:44
Политика

Патриарх Варфоломей: вопрос автокефалии еще не решен

Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована.
Обновлено в 17:43
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

Обновлено в 17:24
Политика

Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.
Обновлено в 17:52
ещё по теме
Гибралтар
Страна
Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Выход Великобритании из Европейского союза
Главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании. Ожидается, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное