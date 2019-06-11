Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020Российская газета 17:29

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020. "Красная фурия" уверенно обыграла на своем поле Швецию - 3:0. Скандинавы достаточно долго сопротивлялись, а порой действовали даже острее соперника.

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

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