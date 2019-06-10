Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020Газета.Ru вчера в 16:44

В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

Происшествия Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.

Политика Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Общество Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Общество Неуважение к госсимволам Черногории обернется крупным штрафом Поправки к закону о государственных символах, вводящие крупные штрафы за оскорбление герба, флага и гимна Черногории, приняты Скупщиной — парламентом страны.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Размеры горящего здания - 80 на 40 м, высота - 5 м. Оно было построено в 1947 году.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Авто С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.

Футбол «Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.

Шоу-бизнес Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.

Политика Нацбанк Украины сообщил о последствиях объявления дефолта В случае объявления дефолта Украина лишится помощи от международных партнёров.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Политика WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.