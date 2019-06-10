Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020Российская газета вчера в 17:29

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020. "Красная фурия" уверенно обыграла на своем поле Швецию - 3:0. Скандинавы достаточно долго сопротивлялись, а порой действовали даже острее соперника.
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