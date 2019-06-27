Футбол
Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕМатч ТВ вчера в 17:01
Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.
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Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Советский спортвчера в 17:26
Испания разгромила Францию и сыграет с Германией в финале молодежного чемпионата Европы
Sport24.ruвчера в 16:56
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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