Футбол

Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕМатч ТВ вчера в 17:01

Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.
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Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

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Евро-U21. Полуфинал. Германия - Румыния. Все голы матча. ВИДЕО

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Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 17:00

Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

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Испания разгромила Францию и сыграет с Германией в финале молодежного чемпионата Европы

Sport24.ruвчера в 16:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

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Путин начал работу на саммите G20 со встречи с коллегами по БРИКС

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите "двадцатки" со встречи с коллегами по БРИКС - объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Обновлено вчера в 21:58
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Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

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Обновлено вчера в 21:00
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Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

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Обновлено вчера в 20:57
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«Ямал СПГ» начал возвращать деньги своим акционерам

«Ямал СПГ» приступил к распределению денежных средств акционерам, сообщается на сайте компании.
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Обновлено вчера в 04:05
Политика

Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в своем Facebook снимки дипломатической переписки, которая велась между министерствами России и Украины по вопросу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено вчера в 10:24
Политика

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
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Происшествия

Частный дом загорелся ночью в Кемерове

Обновлено вчера в 23:01
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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Офисы автодилера «Рольф» обыскивают следователи

Сотрудники Следственного комитета вместе с ФСБ утром 27 июня пришли с обысками в офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф» в Петербурге и Москве, сообщает «Коммерсант».
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Сутормин — о переходе в «Зенит»: это ещё не свершившийся факт

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Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама «Дорога через войну»

Воссоздадут здесь и сражения – в частности Сталинградскую битву, форсирование Днепра.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено вчера в 02:55
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Ученые пришли к выводу, что основной добычей доисторического крокодила были мелкие динозавры, такие как Weewarrasaurus.
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Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

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Политика

Меркель стало плохо на официальной встрече

В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.
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Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

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В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
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