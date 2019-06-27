Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21Чемпионат вчера в 17:00

На 66-й минуте ещё один мяч в ворота Франции отправил нападающий Борха Майораль, голевой пас отдал хавбек Пабло Форнальс. В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе "Дачия Арена".

Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

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