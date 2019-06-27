Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21Чемпионат 17:00

На 66-й минуте ещё один мяч в ворота Франции отправил нападающий Борха Майораль, голевой пас отдал хавбек Пабло Форнальс. В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе "Дачия Арена".

Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

Политика В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Армия и оружие В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта "В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Общество Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Общество Премьер-министр Финляндии выйдет на гей-парад Премьер-министр Финляндии Антти Ринне в субботу, 29 июня, примет участие в шествии, посвященном окончанию Недели прав сексуальных меньшинств.

Политика Меркель снова стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Политика Пушков похвалил планы по переносу столицы Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на планы по переносу украинской столицы из Киева в другой город страны.

Армия и оружие Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».

Политика Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.

Шоу-бизнес Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.

Политика Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.

Политика Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Здоровье Более 80 000 рязанцев прошли диспансеризацию В проведении диспансеризации населения в 2019 году участвует 40 медицинских организаций, в том числе не подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, сообщила пресс-служба минздрава.С начала года обследования прошли более 80 000 человек.

Происшествия В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.

Футбол Денис Черышев перейдёт в «Валенсию» Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.