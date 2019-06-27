Футбол
Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21Чемпионат 17:00
На 66-й минуте ещё один мяч в ворота Франции отправил нападающий Борха Майораль, голевой пас отдал хавбек Пабло Форнальс. В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе "Дачия Арена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено в 17:24
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Общество
Премьер-министр Финляндии выйдет на гей-парад
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне в субботу, 29 июня, примет участие в шествии, посвященном окончанию Недели прав сексуальных меньшинств.
Обновлено в 10:33
Музыка
Скончался лидер «Високосного года» Илья Калинников
Обновлено в 00:41
Политика
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Обновлено в 04:01
Политика
Пушков похвалил планы по переносу столицы Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на планы по переносу украинской столицы из Киева в другой город страны.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам
Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».
Обновлено в 11:08
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика
Гройсман после скандала предложил отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил отправить главу МИДа Павла Климкина в отпуск.
Обновлено в 16:45
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Политика
Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда
Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».
Обновлено в 16:54
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Более 80 000 рязанцев прошли диспансеризацию
В проведении диспансеризации населения в 2019 году участвует 40 медицинских организаций, в том числе не подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, сообщила пресс-служба минздрава.С начала года обследования прошли более 80 000 человек.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.
Обновлено в 14:04
Футбол
Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»
Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Экономика
«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году
Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2019 года может продать меньше алмазов, чем было запланировано, сообщил журналистам член правления "Алросы", директор "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.
Обновлено в 13:12