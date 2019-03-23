Футбол

Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:00

Испания — Норвегия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
16′
35′
Кристоффер Айер
51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
53′
53′
Стефан Юхансен
55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
64′
65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
71′
74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
77′
77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
89′
Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на испанском поле, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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