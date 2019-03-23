Футбол
Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
|16′
|35′
Кристоффер Айер
|51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
|53′
|53′
Стефан Юхансен
|55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
|56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
|64′
|65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
|71′
|74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
|74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
|77′
|77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
|89′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
22
Навас
15
Рамос
4
Мартинес
18
Альба
16
Эрнандес
5
Бускетс
11
Каналес
9
Родриго
17
Мата
10
Асенсио
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
6
Нордтвейт
3
Айер
2
Алесами
11
Эльюнусси
19
Хенриксен
18
Сельнэс
23
Камара
7
Кинг
21
Йонсен
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на испанском поле, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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