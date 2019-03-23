Футбол
Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:00
Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на испанском поле, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
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Политика
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Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
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Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
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Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»
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Происшествия
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Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
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Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
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Обновлено в 18:14
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В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
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Обновлено вчера в 13:13
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Кино
Спойлеры нового сезона «Игры престолов» возмутили пользователей сети
В сети появились спойлеры с сюжетом первой серии нового, восьмого сезона сериала «Игра престолов», который должен выйти в эфир HBO 14 апреля.
Обновлено в 12:24
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»
Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Общество
На имя ВРИО губернатора зарегистрирована первая петиция о тарифах ЖКХ
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Обновлено в 10:22
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Экономика
Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной
Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Космос
Выведенный на техобслуживание спутник «Глонасс» вернули в эксплуатацию
Спутник «Глонасс-М» под номером 745 введен в эксплуатацию после техобслуживания, сообщили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения.
Обновлено в 01:27
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Как «Талибан»* сбивает беспилотники США советскими ракетами Р-73
На днях стало известно, что советская ракета Р-73, оказавшая в руках талибов, уничтожила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над афганской провинцией Парван.
Обновлено в 10:37
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
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Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена
Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии атаковала в столице Йемена две позиции повстанцев-хуситов, где они хранили беспилотники, предназначенные для террористических актов, передает телеканал Al-Arabiya в Twitter, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 17:39
Общество
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне
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Обновлено в 18:07
Общество
Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками
В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 14:02
Политика
Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек
Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша.
Обновлено в 15:13
Общество
Детям Вольского района будут выдаваться сертификаты на дополнительное образование
Уже в 2019 году не менее 25% детей, проживающих на территории Вольского муниципального района, будут охвачены новой системой финансирования дополнительного образования.
Обновлено в 05:39