Футбол

Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:00

Сборная Испании победила команду Норвегии в первом матче квалификационного раунда чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая проходила на испанском поле, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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Испания победила Норвегию в квалификации Евро-2020

Газета.Ru18:00

Классон принес победу Швеции, Рамос спас Испанию

Спорт-Экспресс18:45

Рамос забил с пенальти и принес победу Испании. Мхитарян тоже реализовал пенальти, но Армения уступила

Матч ТВ17:34

Рамос сыграл 162-й матч за сборную Испании. До рекорда Касильяса - 5 игр

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Дешам вместо Аллегри, Райола ищет варианты для Погба, «Зенит» разгромили

Чемпионат17:45

Испания одержала победу над Норвегией

Soccer.ru17:38

Рамос забил за сборную Испании в 5-м матче подряд

Sports.ru17:21
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Политика

Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.
Обновлено в 03:11
Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Морские пехотинцы провели учения в Дагестане

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Футбол

Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:56
Культура

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду

Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.
Обновлено в 18:14
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Кино

Спойлеры нового сезона «Игры престолов» возмутили пользователей сети

В сети появились спойлеры с сюжетом первой серии нового, восьмого сезона сериала «Игра престолов», который должен выйти в эфир HBO 14 апреля.
Обновлено в 12:24
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»

Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Общество

На имя ВРИО губернатора зарегистрирована первая петиция о тарифах ЖКХ

На сайте Change.org зарегистрирована первая петиция на имя временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Обновлено в 10:22
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Экономика

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Космос

Выведенный на техобслуживание спутник «Глонасс» вернули в эксплуатацию

Спутник «Глонасс-М» под номером 745 введен в эксплуатацию после техобслуживания, сообщили в Информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Как «Талибан»* сбивает беспилотники США советскими ракетами Р-73

На днях стало известно, что советская ракета Р-73, оказавшая в руках талибов, уничтожила американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над афганской провинцией Парван.
Обновлено в 10:37
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Гаджеты

Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Арабская коалиция атаковала позиции хуситов в столице Йемена

Арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии атаковала в столице Йемена две позиции повстанцев-хуситов, где они хранили беспилотники, предназначенные для террористических актов, передает телеканал Al-Arabiya в Twitter, ссылаясь на заявление коалиции.
Обновлено в 17:39
Общество

Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Общество

Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками

В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Политика

Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 14:02
Политика

Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек

Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша.
Обновлено в 15:13
Общество

Детям Вольского района будут выдаваться сертификаты на дополнительное образование

Уже в 2019 году не менее 25% детей, проживающих на территории Вольского муниципального района, будут охвачены новой системой финансирования дополнительного образования.
Обновлено в 05:39
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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