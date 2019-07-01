Футбол
Молодёжная сборная Испании выиграла чемпионат ЕвропыЕвро-футбол.ру вчера в 16:44
Молодёжная сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы, обыграв немцев в финальном матче (2:1). На седьмой минуте счет открыл Фабиан, а в середине второй половины матча Даниэль Ольмо забил, как оказалось, "золотой гол".
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Евро-2019 (U-21). Финал. Испания обыграла Германию и в пятый раз стала чемпионом
Sports.ruвчера в 04:35
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Вашингтон
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