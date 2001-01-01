Футбол

Испания обыграла «Валенсию» в матче легендМатч ТВ вчера в 16:02

Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба. Матч завершился победой испанской сборной со счетом 3:1. Тренером "летучих мышей" выступил Клаудио Раньери, а действиями сборной Испании руководил Хосе Антонио Камачо.
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«Валенсия» завершила празднование 100-летия клуба салютом на стадионе «Месталья»

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«Валенсия» завершила празднование 100-летия клуба салютом на стадионе «Месталья»

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Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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