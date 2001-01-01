Футбол
Испания обыграла «Валенсию» в матче легендМатч ТВ вчера в 16:02
Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба. Матч завершился победой испанской сборной со счетом 3:1. Тренером "летучих мышей" выступил Клаудио Раньери, а действиями сборной Испании руководил Хосе Антонио Камачо.
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Спорт-Экспрессвчера в 15:38
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