Футбол
Испания обыграла «Валенсию» в матче легендМатч ТВ 16:02
Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба. Матч завершился победой испанской сборной со счетом 3:1. Тренером "летучих мышей" выступил Клаудио Раньери, а действиями сборной Испании руководил Хосе Антонио Камачо.
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