Футбол

Испания обыграла «Валенсию» в матче легендМатч ТВ 16:02

Команды легенд «Валенсии» и сборной Испании провели матч в рамках празднования 100-летия валенсийского клуба. Матч завершился победой испанской сборной со счетом 3:1. Тренером "летучих мышей" выступил Клаудио Раньери, а действиями сборной Испании руководил Хосе Антонио Камачо.
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«Валенсия» проиграла Испании в матче ветеранов. Экс-форвард «Крыльев Советов» сделал дубль

Спорт-Экспресс15:38

Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд

Матч ТВ16:02

Испания обыграла «Валенсию» в матче легенд

Sportbox.RU16:02
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