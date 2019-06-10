Футбол
Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла ШвециюМатч ТВ вчера в 16:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
|24′
|27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
|64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
|65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
|72′
|82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
|85′
|86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
|87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
|88′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
13
Аррисабалага
2
Карвахаль
15
Рамос
3
Льоренте
18
Альба
21
Парехо
5
Бускетс
19
Руис
7
Мората
12
Ойарсабаль
10
Иско
1
Ольсен
2
Люстиг
18
Янссон
3
Хеландер
6
Аугустинссон
5
Юханссон
15
Исак
20
Ольссон
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Берг
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020. Хозяева открыли счет с пенальти в середине второго тайма: 11-метровый реализовал защитник Серхио Рамос. В концовке встречи арбитр назначил еще один пенальти в ворота сборной Швеции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест
Защита журналиста Ивана Голунова обжаловала решение суда о его домашнем аресте. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:15
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице 11 июня
Метеоспециалисты объявили на вторник, 11 июня, «желтый» уровень погодной опасности. Повышенный уровень действует в столице и области.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Общество
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена
На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Путешествия
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Роспотребнадзор и Минприроды поддержали запрет пластиковых пакетов
Минприроды и Роспотребнадзор поддержали инициативу по введению запрета на продажу одноразовых изделий из пластика.
Обновлено в 04:09
Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Врачи назвали псевдополезные продукты
Покупная заправка для салатов оказалась полна дешевых, не полезных для здоровья жиров, и сахара.
Обновлено в 04:25
Кино
Семейную сагу «Ангел-хранитель» покажет Первый канал
Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится еще шире, превращаясь в захватывающую семейную сагу.
Обновлено в 04:55
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Политика
Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков
В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт
Беспилотные автомобили могут запустить в десяти регионах
Правительство России планирует расширить географию тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.
Обновлено в 05:32
Экономика
Силуанов рассказал о причинах медленного роста доходов россиян
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о причинах замедленного роста доходов у жителей страны.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено 09 июня в 17:00
Шоу-бизнес
Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра»
В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.
Обновлено в 06:16
Футбол
Бутан — первая сборная, которая не вышла на ЧМ-2022
Сборная Бутана по футболу стала первой командой, которая точно не сыграет на чемпионате мира 2022 года.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00