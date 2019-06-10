Футбол

Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла ШвециюМатч ТВ вчера в 16:45

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020. Хозяева открыли счет с пенальти в середине второго тайма: 11-метровый реализовал защитник Серхио Рамос. В концовке встречи арбитр назначил еще один пенальти в ворота сборной Швеции.
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