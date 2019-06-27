Футбол

Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:56

Молодежная сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы. В 1/2 финала команда обыграла сборную Франции (4:1). В составе победителей отличились Марк Рока, Микель Оярсабаль (с пенальти), Даниэль Ольмо и Борха Майораль. У французов забил Жан-Филипп Матета.
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Испанцы громят Французов в полуфинале молодёжного Евро-2019. ВИДЕО

Sport.ru05:14

Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Советский спортвчера в 17:26

Испания и Германия сыграют в финале Евро-2019 (U-21)

Sports.ruвчера в 05:00

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Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

Чемпионатвчера в 17:00

Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Испания разгромила Францию и сыграет с Германией в финале молодежного чемпионата Европы

Sport24.ruвчера в 16:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
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Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения

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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

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Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

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Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
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Больше, чем море

Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
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Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Обновлено в 05:41
Происшествия

Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России

Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
Обновлено в 04:15
Энергетика

Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн

Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено вчера в 08:21
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Во время паводка в Иркутской области погибло два человека

Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:07
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Обновлено в 04:16
Общество

Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска

Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

В НАТО похвастались перехватами российских самолетов

На каждый перехват самолетов НАТО российскими ВКС приходится по три перехвата со стороны альянса, заявил главком объединенных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.
Обновлено в 00:58
Общество

В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»

В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов

Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Движение в сторону Шереметьево перекрыто из-за подтопления

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня.
Обновлено в 05:25
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля

В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, победив Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:30
Происшествия

Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова

Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Новый дальнобойный планирующий снаряд создадут для самоходки «Лотос»

Новый управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр "Глиссада") дальностью стрельбы до 25 км создается для перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ "Лотос" разработки ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех).
Обновлено в 02:44
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании

Обновлено вчера в 22:35
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