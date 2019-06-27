Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:56

Молодежная сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы. В 1/2 финала команда обыграла сборную Франции (4:1). В составе победителей отличились Марк Рока, Микель Оярсабаль (с пенальти), Даниэль Ольмо и Борха Майораль. У французов забил Жан-Филипп Матета.

Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

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