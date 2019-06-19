Испания обыграла Бельгию на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс 14:30

Молодежная сборная Испании обыграла команду Бельгии (2:1) в матче группового турнира чемпионата Европы U21. В составе победителей отличились Даниэль Ольмо и Пабло Форнальс. Сборная Испании набрала три очка и на данный момент занимает третье место в группе А. У Бельгии ноль очков и последнее место.

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