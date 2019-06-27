Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕМатч ТВ 17:01

Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.

Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ

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