Футбол
Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕМатч ТВ вчера в 17:01
Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.
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Испания разгромила Францию и сыграет с Германией в финале молодежного чемпионата Европы
Sport24.ruвчера в 16:56
Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Советский спортвчера в 17:26
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
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