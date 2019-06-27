Футбол

Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕМатч ТВ вчера в 17:01

Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.
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Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

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Евро-U21. Полуфинал. Испания - Франция. Все голы матча. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 20:13

Испания разгромила Францию и сыграет с Германией в финале молодежного чемпионата Европы

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Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕ

Матч ТВвчера в 17:01

Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Советский спортвчера в 17:26

Испания обыграла Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Испания и Германия сыграют в финале Евро-2019 (U-21)

Sports.ruвчера в 05:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

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В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Транспорт

В центре Москвы началось благоустройство площади Академика Доллежаля

В центре Москвы начались работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика и прилегающих территорий, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
Обновлено в 02:29
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено 26 июня в 05:51
Политика

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине - Белый дом.
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Политика

Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено 26 июня в 22:09
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Футбол

Отец Хави: «Возвращение Неймара в „Барселону“ дурно пахнет»

Хоаким Эрнандес, отец бывшего футболиста "Барселоны" Хави, прокомментировал возможное возвращение в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.
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Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил свой вариант разрешения «тактических и стратегических разногласий» между новым президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
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Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для изучения спутника Сатурна Титана

Директор ведомства Джеймс Брайденстайн сообщил, что NASA отправит на спутник Сатурна — Титан — космический аппарат Dragonfly («Стрекоза»).
Обновлено вчера в 19:35
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Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла от менингита в Челябинске

Через сутки девочка скончалась. По предварительным результатам вскрытия школьница умерла от менингококковой инфекции.
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В Хабаровском крае вандалы спилили поклонный крест

Неизвестные спилили и унесли с собой православный поклонный крест на въезде в Советскую Гавань в Хабаровском крае.
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Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
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Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
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Замоскворецкий суд рассмотрит дело о краже картины Куинджи

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Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной

Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на отказ делегаций Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.
Обновлено вчера в 14:36
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В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека

Обновлено в 00:21
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